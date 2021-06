Sondaggio a sorpresa: calano FDI e Lega. PD-M5S stabili. Crescono i piccoli

Dopo aver raccontato una lunga ascesa del centrodestra, per la prima volta i sondaggi danno un esito a sorpresa, indicando un calo contemporaneo (seppur parziale) sia di Fratelli d'Italia che della Lega.

Media sondaggi Termometro Politico: giù sia Lega che Fratelli d’Italia

La settimana dal 13 al 19 giugno mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: SWG, Termometro Politico, Tecnè, Ixè, Euromedia, EMG.

Negli ultimi sette giorni si è interrotto, non sappiamo se provvisoriamente o meno, il trend di crescita che aveva portato Fratelli d’Italia al secondo posto dietro la Lega.

Questa settimana il partito di Giorgia Meloni è al 19,7%, due decimali in meno della scorsa. Anche quello di Matteo Salvini risulta in calo, ma non questa non è una novità. E anzi il 21,1% rappresenta un minimo storico triennale per la Lega.

Il PD non riesce invece a risollevarsi al 19%, mentre il Movimento 5 Stelle ha un rimbalzo e va dal 16% al 16,4%.

Una buona performance ce l’hanno i partiti più piccoli, tutti in rialzo.

Gli ex partiti di LeU vanno al 3,7%, Azione supera il 3%, al 3,1%, mentre Italia Viva, seppur ancora molto bassa, recupera un decimale e va al 2,4%.