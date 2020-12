Sondaggio, i dati di San Silvestro. Crolla il governo, vola il Centrodestra

Cresce il Centrodestra, calano i partiti di governo. Sono i principali dati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Le intenzioni di voto del 31 dicembre del 2020 vedono la Lega in crescita dello 0,2% rispetto alla rilevazione del 9 dicembre scorso. L'ultimo giorno dell'anno il Carroccio di Matteo Salvini vale il 25,5%. Fratelli d'Italia allunga ancora e sale al 16,3% in crescita dello 0,2. Forza Italia arriva al 7% (+0,2 rispetto al 9 dicembre).



Male il governo. Il Partito Democratico arretra dello 0,2% al 20,7 mentre il Movimento 5 Stelle cala al 14,7% (-0,2). Tonfo di Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%, flessione dello 0,4 rispetto al 9 dicembre. Giù anche Liberi e Uguali al 3% (-0,2).