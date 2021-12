Sondaggio fiducia: Speranza, Zaia, Decaro star di Natale. Sala batte Gualtieri

Sala batte Gualtieri, bene De Luca, Giorgetti e Di Maio...

Il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari Antonio Decaro vincono il sondaggio di Natale. Sono loro tre ad avere la fiducia più alta tra i membri del governo Draghi, i Governatori e i primi cittadini. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Il titolare del dicastero della Salute, seppur in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente, si conferma in prima posizione con il 52,7%. Medaglia d'argento tra i ministri Daniele Franco (Economia) con il 51,8%. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si piazza in terza posizione con il 50,9%. Quarta (50,8%) Marta Cartabia, titolare della Giustizia. In quinta posizione a pari merito i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetto, e degli Esteri, Luigi Di Maio con il 50,6%.



Luca Zaia vince la classifica dei presidenti di Regione con il 67,1%. In seconda posizione il Governatore della Capania Vincenzo De Luca con il 62,9%. Medaglia di bronzo per Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 62,4%. Al quarto posto si piazzano con il 55,8% Giovanni Toti, presidente della Liguria, Nicola Zingaretti, Lazio, e Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Sesto Christian Solinas, Sardegna, con il 52,7%.



Tra i sindaci primo Antonio Decaro, Bari, con il 63,4%, seguito da Luigi Brugnaro (Venezia) con il 62,7%, da Giorgio Gori (Bergamo) e Dario Nardella (Firenze) con il 61,3%, da Giuseppe Sala (Milano) e Gaetano Manfredi (Napoli) con il 58,7%. Al settimo posto il neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il 57,9%.