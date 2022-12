Sondaggio, Meloni trionfa, disastro Enrico Letta. 2022, chi vince e chi perde

Tra i partiti la Lega rivede il 9% e il Pd continua a crollare. Tabelle e grafici



Con il 55,7% dei voti la premier Giorgia Meloni stravince nella classifica dei politici del 2022. E' il risultato principale del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 per Affaritaliani.it. Al secondo posto, lontanissimo Mario Draghi, seguito in terza posizione da Giuseppe Conte. Tra i vinti, ovvero gli sconfitti, in cima alla classifica con addirittura il 65,1% c'è Enrico Letta, segretario dimissionario del Partito democratico. Al secondo posto Roberto Speranza e in terza posizione Matteo Renzi.

Però, nell'ultima settimana, la fiducia nella presidente del Consiglio è scesa dal 53,6% al 53,1. Tra i partiti, scende ancora Fratelli d'Italia al 28,7% mentre la Lega riconquista il 9%. Sotto il 7% Forza Italia. Tracollo del Pd al 15,4% mentre i 5 Stelle riconquistano quota 18%. Bene Azione-Italia Viva all'8,4%.