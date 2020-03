Sondaggio partiti: ecco chi ha perso voti con il coronavirus. Nuovissimi dati

L'emergenza coronavirus ha "congelato" gli spostamenti politici degli italiani. Nella Supermedia della settimana di YouTrend per l'agenzia AGI, le aggregazioni modellate sulle coalizioni delle Politiche 2018 non mostrano alcuno spostamento, al decimale: non si era mai registrata prima un'immobilita' simile. L'unico trend degno di nota e' il frazionale calo di consensi della Lega a favore degli altri partiti di centrodestra - in particolare FdI - che in questa crisi hanno mantenuto un'impostazione piu' "istituzionale".

Ecco il dettaglio della Supermedia.

LISTE

Lega 29,4% (-0,8%) Pd 20,9% (+0,1%) M5s 14,3% (=) FdI 12,7% (+0,5%) Forza Italia 6,2% (+0,2%) Italia Viva 3,8% (-0,2%) La Sinistra 2,9% (=) Azione 2,2% (=) +Europa 2,1% (+0,1%) Verdi 2,1% (+0,2%)

Aree Parlamento Maggioranza di governo 41,9% (-0,1%)Opposizione di centrodestra 49,1% (=)Coalizioni alle elezioni politiche del 2018Centrodestra 49,1% (=) Centrosinistra 28,9% (=) M5s 14,3% (=) LeU 2,7% (=) Altri 4,7% (=).