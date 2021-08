Sondaggio partiti, numeri che ribaltano tutto. Svolta per Lega, Pd, FdI, M5S..

La Lega torna a salire e allunga sul Pd, in ripresa anche Fratelli d'Italia (che resta però in terza posizione). Sono i risultati del sondaggio sulle intenzioni di voto aggiornato al primo agosto realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



La Lega di Matteo Salvini sale al 22,6% ed è nettamente il primo partito italiano. Scende leggermente (-0,1%) il Pd che torna sotto quota 20% al 19,9. Recupera lo 0,6% Fratelli d'Italia al 18,8%. Anche il M5S cresce (+0,2%) e torna al 16,1%. Bene Forza Italia, +0,2% al 7,3. Cresce ancora Azione al 3,4% (+0,2), in ripresa Italia Viva (+0,3% al 2,9).