Sondaggio, Superbonus: il 53,1% sta dalla parte di Conte e boccia il governo

Sondaggio sul Superbonus: la maggiornaza degli italiani sta dalla parte di Conte

Superbonus sì o Superbonus no? Da che parte stanno gli italiani? Secondo il sondaggio di Lab 21 di Roberto Baldassari, commissionato da affaritaliani.it, non c'è alcun dubbio. Sì al Superbonus per il 53,1%. Infatti, alla domanda secca su chi ha ragione tra Giuseppe Conte, padre e strenuo difensore della legge, e Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia che ha criticato senza mezzi termini la misura, gli intervistati si sono schierati in maggioranza con l'ex premier e leader dei 5 Stelle.

Il provvedimento varato nel 2020, in un contesto di forte depressione dell'economia italiana a causa del Covid, prevedeva un grande incentivo da parte dello Stato al fine di efficientare a livello energetico gli immobili di tutto il Paese.

La polemica si è riaccesa qualche giorno fa quando il titolare del Mef ha dichiarato che "a pensare al superbonus viene mal di pancia" perchè "ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica" e "non lasciando margine ad altri interventi". Il leader pentastellato ha ribadito oggi la sua posizione: "Quella del governo è una campagna vigliacca per mascherare i propri fallimenti", sottolineando come il Superbonus sia stato "decisivo per far salire il Pil dell'11% in due anni".

Sondaggi partiti politici: le intenzioni di voto

Non cambiano gli equilibri fra i partiti nel sondaggio settimanale di Lab 21 di Roberto Baldassari, commissionato da affaritaliani.it.

L'indagine è stata condotta dal 2 al 7 settembre e fotografa le intenzioni di voto del campione intervistato nella settimana che si sta per concludere. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si attesta al 29,1%. La Lega di Matteo Salvini registra il 10,6% e Forza Italia di Antonio Tajani segna il 7%. Il Centrodestra in totale, sommando anche lo 0,4% di Noi Moderati, raggiunge il 47,1%.

Dall'altra parte del campo il Partito democratico di Elly Schlein viene scelto dal 20,1% degli intervistati mentre Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si ferma al 3,7%. Più Europa di Riccardo Magi registra il 2,5%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra il 16,1%. Se si sommano i dati del Centrosinistra e dei pentastellati si arriva al 42,4%.

