Sondaggio, gli italiani stanchi di Zelensky. Sconfessata la linea Meloni

Il sondaggio di Affaritaliani.it-Lab21.01

La maggioranza degli italiani è stanca del sostegno incondizionato al presidente ucraino Zelensky, sconfessando così la linea della premier Giorgia Meloni. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Quasi il 60% degli intervistati chiede di cercare nuove vie per far cessare le ostilità anche con delle concessioni da parte di Kiev alla Russia.

Nella sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la premier resta in testa nettamente ma scende sotto il 60%. Tra i partiti, invece, continua la crescita della Lega ora al 10,6% mentre arretra Fratelli d'Italia. Pd appena sopra quota 20% e Movimento 5 Stelle al 16%.