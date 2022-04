Sondaggi, scende anche Forza Italia



Fratelli d'Italia stabile, primo partito, al 21,6%. Pd in rialzo dello 0,3% al 21,4, Lega in calo dello 0,2% al 15,8%, M5S giù dello 0,1% al 13,3% e Forza Italia in discesa dello 0,2% al 7,7. Sono i principali risultati del sondaggio Swg per il tg La7.



TABELLE









