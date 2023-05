“Sono nazista”, post choc del candidato di FdI: rimosso dall'incarico

Post choc del candidato di FdI nel potentito, Donzelli: "Rimosso immediatamente"

Si accende la polemica a Lavello (Potenza) cittadina di 13 mila abitanti, chiamata al voto il 14 e il 15 maggio prossimo per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A scatenarla un post di Antonio Di Vietri, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, candidato nella lista dell'aspirante sindaco Pasquale Carnevale. "Sono razzista, sono patriota, sono nazionalsocialista, sono fascista, sono nazista, sono stanco di vedere tante ingiustizie nei confronti degli italiani", scriveva su Facebook Di Vietri. "Fuori dalle balle gente di merda. Infangano il nostro Bel Paese. Parassiti, pidocchioni, ladri, assassini, stupratori, ubriaconi, siete la feccia del genere umano. Un solo posto e' adatto per voi ed è molto caldo".

Il post al centro delle polemiche è stato pubblicato su Facebook il 21 novembre 2014. I vecchi post in cui si dichiara "fascista" e "nazista" e in cui fa riferimento ai forni crematori costano caro ad Antonio Di Vietri, segretario di Fratelli d'Italia a Lavello, in Basilicata.

"Si tratta di frasi ingiustificabili e incompatibili con Fdi", dichiara all'Adnkronos Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito di Giorgia Meloni. "Ho chiesto informazioni sul territorio e mi hanno riferito che Vietri non è candidato con noi ma, a prescindere da questo, non può essere il nostro responsabile di circolo a Lavello e quindi - spiega - viene rimosso immediatamente".

Il braccio destro di Meloni annuncia un'ulteriore istruttoria: "Ho chiesto anche una relazione dettagliata ai dirigenti locali di Fdi sul perché non avessero mai segnalato simili frasi. La responsabilità è anche di chi doveva accorgersi di queste parole, che risalgono a molti anni fa e quindi erano conoscibili", rimarca ancora Donzelli.