Speciale elezioni a Roma: come si vota

COME SI VOTA – LA GUIDA



Dove e quando si vota?

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono in programma le elezioni amministrative, che originariamente erano previste per la primavera e che sono state rinviate a causa del Covid-19.

Si vota in 1.157 comuni, tra cui anche 6 capoluoghi di Regione (Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli) e 14 capoluoghi di provincia (Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese).

Contemporaneamente si vota anche per le elezioni Regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle.

In che orari si vota?

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e poi dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Laddove sarà necessario il ballottaggio, esso si svolgerà il 17 e 18 ottobre.

Come funziona la legge elettorale?

Il sistema in vigore è di tipo maggioritario: vince il candidato Sindaco che ottiene il 50% più uno dei consensi, altrimenti si va al ballottaggio tra i due candidati più votati. Questa regola vale solo per i comuni con più di 15mila abitanti: in quelli più piccoli, vince il candidato che al primo turno ottiene anche un solo voto in più.

Come si esprime il voto?

L’elettore può esprimere la propria preferenza tracciando un segno sul nome del candidato Sindaco: in questo caso il voto andrà solo ed esclusivamente a lui.

In alternativa, si può votare una delle liste collegate al candidato Sindaco: così la preferenza andrà sia alla lista che al Sindaco che quel partito sostiene.

E’ inoltre possibile esprimere la preferenza doppia per i candidati consiglieri, scrivendo uno o due nomi (un uomo e una donna) accanto al simbolo della lista di appartenenza. Se i due nomi sono di candidati dello stesso sesso, verrà convalidata solo la prima preferenza.

Tutto questo si può fare anche attraverso il voto disgiunto, ovvero barrando il nome di un candidato Sindaco e poi il simbolo di una lista che non lo appoggia (ed esprimendo anche le due preferenze per i consiglieri).

Sia a Roma che a Milano, gli elettori ricevono due schede: una per il consiglio comunale (di colore azzurro) e una per il Municipio di residenza (di colore verde a Milano e di colore grigio a Roma). Il voto per il Presidente del Municipio e per i consiglieri di Municipio si svolge con le stesse norme sopra esposte per il consiglio comunale.

Quali documenti bisogna portare?

Ciascun elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o fine della validità dei documenti, nei giorni precedenti al voto sarà possibile rinnovarli negli uffici comunali. L’accesso al seggio sarà possibile solo osservando misure di sicurezza quali indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.

Chi sono i 22 candidati Sindaco di Roma?

La corsa al Campidoglio vede un numero veramente esorbitante di candidati e liste a loro sostegno. Le norme sulla par condicio e la abituale equidistanza di affaritaliani.it dalle varie forze politiche ci ha portato a contattarne il più possibile. Restiamo comunque a disposizione di tutti i candidati che vogliano partecipare alla nostra iniziativa editoriale:

Virginia Raggi – M5S, Roma Ecologista, Lista Civica Virginia Raggi, Sportivi per Roma, Roma Decide, Con le Donne per Roma

Enrico Michetti – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia – Udc, Rinascimento Cambiamo, Lista civica Michetti, Partito liberale europeo

Roberto Gualtieri – Partito Democratico, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Roma Futura, Sinistra Civica Ecologista, Lista Civica Gualtieri Sindaco, Demos

Carlo Calenda – Lista civica Calenda sindaco

Monica Lozzi – rEvoluzione civica

Fabiola Cenciotti – Popolo della Famiglia

Andrea Bernaudo – Liberisti Italiani

Fabrizio Marrazzo – Partito Gay Lgbt+

Micaela Quintavalle – Partito Comunista

Cristina Cirillo – PCI

Margherita Corrado – Attiva Roma

Elisabetta Canitano – Potere al Popolo

Francesco Grisolia – Sinistra Rivoluzionaria

Paolo Berdini – Roma Ti Riguarda

Rosario Trefiletti – Italia dei Valori

Luca Teodori – Lista 3v

Sergio Iacomoni – Lista Nerone

Paolo Oronzo Mogli – Movimento Libertas

Rodolfo Concordia – Democrazia Cristiana

Gianluca Gismondi – MIS

Gilberto Trombetta – Riconquistare l’Italia

Giuseppe Cirillo – Buone Maniere