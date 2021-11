Speranza consegna Articolo 1 al Pd. Il ministro del Covid torna a casa

Speranza: "Se si fa la Sinistra noi ci siamo"





"Mi sono appena iscritto alle Agorà democratiche. Se si fa la Sinistra noi ci siamo". Lo ha annunciato il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, insieme al coordinatore Arturo Scotto. "Il nostro obiettivo fondativo - spiega Scotto - è stato sempre quello di arare il campo e non coltivare soltanto l'orto. Ci presentiamo a questo appuntamento con le nostre idee".



"Parteciperò convintamente a questo metodo di confronto, di apertura e discussione - sottolinea il ministro della Salute -, con l'auspicio che possa rappresentare l'occasione per rendere più forte il campo del c.sinistra. Penso che oggi più che mai ci sia una straordinaria necessità di aprire porte e finestre per costruire un orizzonte nuovo, per un nuovo centrosinistra nel Paese. E spero che questo percorso delle Agorà ci mette nelle condizioni di rendere più forte il nostro campo e anche di dare vita a un nuovo Pd".



"Chiaramente - aggiunge Speranza - entreremo in questa discussione col nostro punto di vista, la nostra autonomia e le nostre idee e proposte. Penso ci siano almeno quattro grandi temi che da subito vogliamo mettere al centro della nostra partecipazione nella Agorà. Il primo è il lavoro e pensiamo sia giunto il tempo di una legge sulla rappresentanza sindacale e crediamo ci sia bisogno di un momento di vera riflessione sul salario minimo. Un secondo tema è poi il 'green jobs': serve un grande piano per l'occupazione e l'ambiente. Il terzo riguarda la riforma del Patto di stabilità per la costruzione di una nuova Europa che superi i vincoli del passato. Infine una legge sui partiti e sul finanziamento della politica".