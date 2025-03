Starlink, Mattarella non incontrerà Musk. Stupore del Colle: qui non si stipulano contratti

Starlink, Mattarella fa saltare il piano di Musk. Porte chiuse al Quirinale

Aveva fatto parecchio rumore uno dei messaggi di Elon Musk sul suo social X indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Sarebbe un onore parlare con lui". Il riferimento era vago ma sembrava indirizzato verso un possibile interessamento dell'Italia alla rete satellitare Starlink di proprietà del braccio destro di Trump. Ma al Quirinale hanno voluto stoppare sul nascere questa possibilità e chiudere subito il discorso - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - con un "ma quando mai...?" eloquente sui programmi e forse sugli stessi sentimenti del capo dello Stato. Queste materie - fanno intendere dall'entourage di Mattarella - non sono di competenza della presidenza della Repubblica, dove notoriamente non si stendono contratti e non si stipulano convenzioni o appalti di rilievo nazionale.

Insomma: la responsabilità - prosegue Il Corriere - è di Palazzo Chigi. Dove la premier Meloni dovrà fare sintesi tra le posizioni divaricate di Salvini (il quale ha detto che "firmerebbe per Starlink domani") e Tajani (favorevole a un’alternativa europea), mentre FdI sembra al momento nel limbo. Certo, nel frattempo Mattarella vigilerà, com’è suo dovere. Mentre Musk, per piazzare la sua creatura satellitare, dovrà chiedersi a quale indirizzo romano bussare. Nelle pressioni di questi giorni, l’autoinvito di Musk potrebbe essere spiegato anche come un modo del miliardario con l’ufficio alla Casa Bianca per tagliare corto e spezzare una vecchia prassi italiana, quella di perdere tempo per prendere tempo. Sul tavolo ci sarebbe un possibile accordo da 1,5 miliardi per i satelliti di Starlink, ma non sarà Mattarella a occuparsene.