Autonomia, Stefani (Lega): "Entro il primo trimestre 2026 la riforma del federalismo fiscale"

"Una svolta all’insegna del principio di sussidiarietà verticale e di attenzione ai territori"



“Felice della grande risposta del Veneto a Pontida. L’approvazione dell’autonomia è un grande passo per la storia della nostra terra, ora siamo nel pieno della fase attuativa: sono iniziati i primi tavoli per la devoluzione delle materie non Lep, poi inizieremo con le materie lep e, entro il primo trimestre 2026, dovremo approvare la riforma del federalismo fiscale". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alberto Stefani, vicesegretario federale della Lega, segretario regionale del Carroccio in Veneto e presidente della commissione bicamerale sul federalismo fiscale.



"Una svolta all’insegna del principio di sussidiarietà verticale e di attenzione ai territori. Grazie alla Lega oggi lavoriamo per un Paese moderno, efficiente, decentrato”, conclude Stefani.