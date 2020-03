Sul Decreto Renzi parla come Meloni. "Primo passo, ma serve molto altro"

Coronavirus: Renzi, decreto primo passo,ma serve molto altro - "Le misure che oggi il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock". Lo scrive Matteo Renzi nella E news. "Purtroppo i populisti non vanno in quarantena - scrive il leader di Italia Viva - e continuano a vari livelli a diffondere il virus della polemica. Noi dobbiamo replicare con un messaggio che sia il piu' chiaro e il piu' semplice di tutti. Vi allego dieci messaggi super rapidi". "1. Gli italiani stanno dimostrando una forza d'animo incredibile. L'altra sera ho scritto un post che e' girato molto e che trovate qui. 2. In questa fase non hanno senso le diatribe sui giornali o le divisioni fra partiti. Non faccio polemiche, non le raccolgo. 3. Gli errori commessi, a tutti i livelli, devono aiutarci a fare meglio. Per noi e per i Paesi stranieri che possono imparare da cio' che e' accaduto in Italia. 4. Sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l'Italia e' una buffonata che non fa ridere. Serve invece una risposta europea e mondiale. 5. Adesso va fermata la diffusione del contagio, per evitare il collasso delle terapie intensive. Anche aprendo strutture di emergenza (fiere, navi, hotel). 6. Altri Paesi come Corea del Sud e ora Israele stanno investendo sulla tecnologia tracciando i contagiati con i telefonini. E' la strada giusta, anche per noi. 7. Abbiamo proposto Guido Bertolaso come commissario. Il Governo non lo ha voluto, la Lombardia si'. Nessuna polemica, giochiamo tutti con la stessa maglia. 8. Bisogna dare le mascherine giuste agli operatori e ai cittadini. E convertire per qualche settimana aziende della meccatronica a costruire respiratori. 9. Le misure che oggi il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock. 10. Il vaccino arrivera' perche' la scienza vince sempre. Ma occorrono ancora settimane, forse mesi. E non si trovano piu' NoVax fortunatamente." conclude Renzi.

Coronavirus: Meloni, e' dl "cerotto Italia", ora altre risorse - "E' un decreto 'cerotto Italia', non 'cura Italia'. Spero che il governo se ne renda conto. Sono misure insufficienti per rimettere in piedi l'Italia. Se e' il primo di una lunga serie, allora va bene, ma vorrei avere rassicurazioni su questo, sul fatto che servano molte altre risorse". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta su Facebook.

Coronavirus: Meloni, se governo pensa che dl basta e' problema - "Questi soldi sono sufficienti per affrontare le prime settimane ma serviranno almeno altrettante risorse. E' impossibile entrare nel merito del dl, lo faremo quando avremo testo. Il giudizio dipende dalla natura del decreto stesso. Mi preoccupa sentirlo chiamare decreto 'cura Italia'. Questo provvedimento serve almeno a mettere il primo cerotto. Per curare l'Italia serviranno altri decreti, altre risorse e altre misure. Se questo e' il decreto col quale il governo pensa di affrontare l'emergenza coronavirus, abbiamo un problema". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta su Facebook.

Coronavirus: Meloni, lavoreremo per migliorare dl - "Cercheremo di migliorare in aula il decreto, faremo la nostra parte e siamo gia' la lavoro per gli altri decreti che sono necessari. Mi piacerebbe che lo facessero anche i Cinque Stelle". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta su Facebook.

Coronavirus: Berlusconi, ok sforzo dl ma su stop tasse non basta - "Apprezziamo gli sforzi del governo che ha varato misure per affrontare l'altra grande emergenza del coronavirus che si affianca a quella sanitaria e durera' ancora piu' a lungo: l'emergenza economica. Era necessario rassicurare le famiglie e i lavoratori costretti a rimanere a casa, difendere i posti di lavoro dalla chiusura della stragrande maggioranza delle aziende e dai prevedibili cali di fatturato". Cosi' Silvio Berlusconi in una nota. "Con l'abituale serieta' e competenza, senza alcun interesse di parte, Forza Italia ha sottoposto al governo le sue proposte: alcune sono state recepite, altre invece non sono state prese in considerazione. Avevamo chiesto di sospendere, come legittimamente richiesto dalle categorie economiche e professionali, i versamenti fiscali a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi almeno per tutto il 2020, ma il governo ha deciso diversamente: ha rinviato i versamenti solo per le attivita' chiuse per decreto mentre ha mantenuto le imprese di medie dimensioni nella pienezza dei loro obblighi fiscali", ha sostenuto il presidente di Forza Italia. "Avevamo chiesto misure a sostegno dei lavoratori autonomi e le anticipazioni della cassa integrazione, ma i 600 euro una tantum per il lavoro autonomo e la durata brevissima del sostegno rappresentano per noi una risposta parziale e insufficiente - ha aggiunto -. Come credo sia ormai palese, siamo impegnati nel sostegno allo sforzo corale del Paese contro un virus che non solo miete vittime, ma rischia di far saltare l'intero sistema economico. Alimentati da questo stesso spirito, prendiamo atto della volonta' del governo di voler preparare un nuovo decreto per sostenere i lavoratori e ci impegniamo sin da ora a migliorare in Parlamento l'attuale decreto con la serieta' e la determinazione che sono la cifra distintiva del nostro lavoro parlamentare".

Coronavirus: Berlusconi, chiesto governo piu' sostegno a "eroi" - "Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnati in prima linea da Nord a Sud: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto piu' elevato rispetto a quanto deciso come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo". Cosi' Silvio Berlusconi. "Il nostro impegno sara' quello di premiare e onorare nella misura che meritano il loro quotidiano sacrificio", ha aggiunto il presidente di Forza Italia.