Superbonus, Meloni non arretra: "Senza stop niente soldi per la finanziaria"

Gli appunti di Giorgia/ Meloni sul Superbonus: "Misura folle, costata 105 miliardi, ora al lavoro per risolvere"

Giorgia Meloni non arretra di un centimetro sullo stop al Superbonus e in un nuovo video della rubrica "Gli appunti di Giorgia" spiega agli italiani il perchè del via libera al decreto che sancisce il ridimensionamento del sostegno economico . "Siamo tornati a occuparci anche dell'annosa vicenda del superbonus, non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia, abbiamo dovuto tornarci sopra, per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti", spiega Meloni. "Il superbonus dal mio punto di vista l'ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili, ma la misura è stata scritta così male, è fatta così male, che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere", rimarca la premier.