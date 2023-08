Taglio accise con l'extra-gettito Iva. Meloni-Salvini, "patto della masseria"

Vertice lungo nel quartier generale di Ceglie Messapica, approfittando delle vacanze a poca distanza di entrambi, e all’insegna della convivialità

Che abbia la forma di una tregua tra gli alleati o di un “patto della masseria” firmato tra gli ulivi, è dalla Puglia che Giorgia Meloni sigla l’agenda della ripartenza. È ancora avvolta dal mistero la data nella quale lascerà la Puglia ma, nelle scorse ore, il faccia a faccia con il leader leghista, Matteo Salvini, ha già aperto la strada alla manovra finanziaria d’autunno. Lo scrive Il Quotidiano di Puglia.

Vertice lungo nel quartier generale di Ceglie Messapica, approfittando delle vacanze a poca distanza di entrambi, e all’insegna della convivialità: niente più “blitz” come sugli extraprofitti delle banche e occhi puntati sui segnali da inviare sul caro carburanti. Magari sfoltendo alcune voci delle accise e usando l’extra-gettito Iva, incassato dallo Stato durante la stagione estiva, per dare una prima sforbiciata. Più difficile che lo si faccia con un bonus benzina per i redditi più bassi. Nulla di definitivo e tante variabili: tasse, pensioni, buste paga e pure il taglio al cuneo fiscale e il ponte sullo Stretto. Oltre alla necessità, per ognuno dei maggiorenti della maggioranza, di portare a casa un jolly da mostrare agli elettori, in vista della campagna elettorale per le Europee.