Tajani a La Piazza: "Extraprofitti delle Banche? La regola va scritta bene"

GOVERNO: TAJANI, 'SU PRIVATIZZAZIONI NON LA SPARO GROSSA, SONO FRUTTO DI TRADIZIONE LIBERALE'

"Io sono stato eletto come segretario di Forza Italia e il mio compito è quello di difendere i valori di Forza Italia. Se dico che bisogna cominciare a privatizzare alcuni servizi per convincere le imprese non lo faccio per spararla grossa, ma è il frutto di una tradizione liberale di questo Paese". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica. "L'Italia ha delle buone regole, e lo Stato non deve fare l'imprenditore, quello lo devono fare, appunto, gli imprenditori, perché lo fanno molto meglio. Lo Stato deve vigilare e far rispettare le regole, se ci sono dei problemi nelle concessioni, si levano", spiega Tajani, che poi precisa che la proposta dei porti è solo una proposta, che si potrà discutere in Consiglio dei ministri.

Banche: Tajani, Mediolanum non c'entra,regola va scritta bene

"Mi auguro che la proposta del ministro delle infrastrutture sia bellissima e se cosi' sara' noi la approveremo. Io non e' che la sparo piu' grossa, sugli extraprofitti si poteva fare meglio, sono assolutamente convinto che le banche debbano fare la loro parte e aiutare lo stato in questo momento. Quando scriviamo la regola, io dico, attenzione a scriverla bene la regola: non tutte le banche sono uguali e le grandi banche possono fare di piu' di quanto non faccia una banca popolare, una piccola banca che lavora con i piccoli commercianti e gli artigiani". Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ceglie Messapica, partecipando alla kermesse di Affaritaliani. "Mediolanum non c'entra niente, me ne frego dei soldi, penso agli interessi dei cittadini", ha detto Tajani. In Banca Mediolanum la famiglia Berlusconi ha una partecipazione del 30%.

Banche, Tajani: su extraprofitti ci siamo chiariti con Meloni

"Sugli extraprofitti ci siamo già chiariti" con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "guardiamo al futuro. La polemica è chiusa, mi interessa tutelare i risparmi degli italiani e che non ci sia un danno alle casse dello stato", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a La Piazza 2023. "Abbiamo il dovere di ridurre le tasse e non di aumentarle, quindi scriviamo bene la regola per applicare un giusto principio perché non diventi un danno. Questo non significa mettere in discussione il governo o la coalizione, lo metto in discussione se non dico niente, il mio dovere è fare proposte concrete. Il Cdm è un collegio dove ci sono diversi ministri e rappresentanti di diverse forze politiche. Siamo alleati, tre partiti diversi con rapporti ottimi, ma dire io ho un'idea e io ne ho un'altra non è un'offesa e non mette in discussione governo".

FI: Tajani, non farei entrare Renzi, e' uno che distrugge

"Renzi? Mi e' simpatico, ma non farei entrare chi distrugge il Terzo Polo, chi fa accordi elettorali per pugnalarti il giorno dopo". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Ceglie Messapica, durante la kermesse di Affaritaliani.

Niger: Tajani, in cdm lunedi' portero' nuovo ambasciatore

"La situazione e' complicata in Niger vogliamo una soluzione pacifica per riportare democrazia nel Paese: il rischio e' che la crisi provochi una spinta migratoria superiore a quella che gia' c'e'. Stiamo lavorando per la stabilita' per combattere i trafficanti di essere umani". Lo dice Antonio Tajani annunciando che in cdm portera' la nomina dle nuovo ambasciatore in Niger.

FI, Tajani: siamo sottostimati, ma c'è un grande spazio politico

"Forza Italia cresce più di tutti, ma siamo sottostimati. Credo che in questo momento ci sia un grande spazio politico. Il Terzo Polo è scomparso, a sinistra M5S e Pd sono due fotocopie. Dobbiamo prendere i voti del partito dell'astensione e quelli degli ex democristiani ed ex socialisti, che sono rimasti delusi dal Pd che è andato a sinistra", ha detto il vicepremier Antonio Tajani. "Forza Italia è un partito aperto a tutti coloro che vogliono essere la dimora del centro gravità permenante della politica italiana. A tutti coloro che vogliono lavorare, soldati, colonnelli, anche generali, ma non vogliamo persone che vogliono venire in Fi per poi pugnalarti il giorno dopo alle spalle".

Porti: Tajani, io primo a battermi contro vendite a Cina

Sulla questione porti, il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani sottolinea, durante il suo intervento alla kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica che "io sono stato quello che piu' si e' battuto contro la vendita di alcuni porti ai cinesi".

L.Bilancio: Tajani, non possiamo fare tutto, stabilizzare taglio cuneo

"Vogliamo far sì che il taglio del cuneo fiscale del 7% venga stabilizzato. Non possiamo fare tutto, deficit meno si fa e meglio è. Io per questo ho fatto la proposta di privatizzazione di alcuni servizi. Puntiamo su alcune priorità come difendere il potere d'acquisto di famiglie e imprese. Io penso che si possa fare un aumento delle pensioni minime come obiettivo di legislatura". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'La Piazza', la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), a proposito della legge di bilancio.

Governo: Tajani, domani in Cdm cominceremo ad affrontare grandi temi manovra

Domani in Consiglio dei ministri "io porto la nomina del nuovo ambasciatore in Niger. Cominceremo ad affrontare i grandi temi della manovra, poi giorno 6 settembre ci sarà una riunione di maggioranza anche con i capigruppo, i due vicepremier, io e Matteo Salvini, e ovviamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'La Piazza', la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi).

Porti: Tajani, proposta non su beni demaniali ma su servizi

"Per quanto riguarda la questione dei porti, ho fatto presente un principio con cui sono cresciuto politicamente: meno stato e piu' impresa per fare crescere l'economia. Alcuni sevizi vanno privatizzati". Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a Ceglie Messapica durante il suo intervento alla kermesse di Affaritaliani. "Rimane il tema dell'efficienza e gli aspetti strategici. Possiamo pensare di avere una vigilanza severa da parte dello stato, con presidenti scelti da Cassa depositi e prestiti. La proposta non riguarda il bene demaniale, ma i sevizi da dare in gestione sempre di piu' ai privati".

Ue: Tajani, mai con Le Pen e Afd,schifo per posizioni naziste

E' impossibile che si crei al parlamento di Bruxelles una maggioranza che comprenda Afd e il partito di Le Pen". Lo dice il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani alla kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi). "Mi fa schifo chi dice che un bambino disabile non puo' stare in classe con altri bambini", ha aggiunto Tajani. "Noi siamo cristiani, come possiamo pensare di governare l'Europa con chi pensa di mettere i disabili in un cantuccio. Quando sento queste cose di tipo nazista io reagisco con forza".

FI: Tajani, porte spalancate ai Berlusconi se vogliono

"Il simbolo rimane quello di Forza Italia con il nome di Silvio Berlusconi. Le porte sono spalancate ai componenti della famiglia Berlusconi, ma ora mi sembra vogliano fare gli imprenditori". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alla kermesse di Ceglie Messapica

Vannacci: Tajani, mio padre militare non diceva chi votava

"Io ho detto quello che penso" sul caso Vannacci: "Sono figlio di militare. Mio padre quando era capitano non mi ha mai detto per quale partito votava e mi diceva solo che era al servizio della Repubblica e non era suo compito esprimere idee politiche. Detto questo ognuno puo' esprimere proprie idee". Lo ha detto Antonio Tajani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, alla kermesse di Affaritaliani.