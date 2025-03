Difesa, Tarquinio: "No ai fondi massicci per il riarmo dei singoli Stati Ue. Serve trattare con Trump"

"Serve una difesa Ue a due braccia: una militare non aggressiva e una civile, nonviolenta e cooperativa, entrambe a disposizione della diplomazia europea"



"Io sono favorevole alla costruzione di un sistema di difesa comune europeo. E questo non significa solo maggiore spesa militare, ma anche sviluppo della dimensione politica-diplomatica e cooperativa internazionale della Ue basata anche sulla costruzione di una rete di corpi civili di pace. Una difesa, insomma, a due braccia: una militare non aggressiva e una civile, nonviolenta e cooperativa, entrambe a disposizione della diplomazia europea. Dico un no fermo a fondi massicci per il riarmo dei singoli Stati membri; sarebbe una scelta rischiosa e persino deleteria". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'europarlamentare eletto con il Partito Democratico Marco Tarquinio, ex direttore del quotidiano della Cei Avvenire.



"Se sviluppiamo l'esercito comune europeo, dobbiamo sviluppare anche la 'cloche' politica di direzione dello stesso", sottolinea Tarquinio. Che aggiunge: "La crisi del rapporto tra Europa e Stati Uniti ci pone davanti a un bivio esistenziale e decisivo". Quanto alle trattative con Putin sul conflitto in Ucraina, l'europarlamentare del Pd non ha dubbi: "Sono tre anni che lo dico. Certo che bisogna trattare con il presidente russo, come bisogna farlo con Netanyahu e i capi di Hamas, con il generale ruandese Kagame per il ruolo che ha nella crisi bellica e umanitaria nel Kivu congolese, così come occorre farlo con i generali birmani... Si tratta con tutti quelli che hanno il potere in mano per cambiare il disordine sanguinoso e illiberale delle cose. La guerra invece massacra solo i popoli come dimostrano le terribili violenze in Medio Oriente e i tre anni di disastrosa guerra russo-ucraina", conclude Tarquinio.



Leggi anche/ Trump blocca gli aiuti militari all'Ucraina, quanto può resistere Kiev senza armi degli Usa? Le stime - Affaritaliani.it