Tav, Di Maio: soluzione positiva. Parliamo di altro e andiamo avanti

Sulla Tav "la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5s e vicepremier. "Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con investimenti produttivi per le imprese, con il Reddito di cittadinanza e con tutto ciò di cui il Paese ha bisogno, ora. Ce lo chiedono gli italiani. Le 'teste dure' o frasi come 'vediamo chi va fino in fondo' non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all'Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani ed è quello che faremo con responsabilità", conclude Di Maio.



Casaleggio fa pace con la Lega: "Non penso ci sia crisi di governo"



"Non penso ci sia crisi di governo". Lo ha detto il fondatore dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio parlando con ui giornalisti al palazzo delle Stelline di Milano, dove e' in corso la due giorni dedicata alla piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle.

M5S: Casaleggio, presto voto blockchain su piattaforma Rousseau - Al Villaggio Rousseau, la due giorni dei 5 Stelle in corso a Palazzo delle Stelline di Milano, Davide Casaleggio lancia in termini entusiastici il voto su blockchain definendolo "un nuovo diritto che sta emergendo online" e anticipandone il prossimo inserimento nella piattaforma. "Il voto su blockchain sara' sicuramente inserito nella piattaforma Rousseau - ha detto il fondatore e presidente dell'associazione che prende il nome dal filosofo francese - non appena lo avremo costruito e finalizzato. Oggi siamo qui anche per condividere un primo passo che e' stato fatto in questa direzione anche grazie ai tanti sviluppatori che vorranno contribuire con le loro critiche e i loro suggerimenti su questo codice che sara' reso disponibile a tutti". "Tutti possono vederlo, giocarci ed evolverlo come pensano sia piu' utile - ha assicurato Casaleggio - questo e' un nuovo modo di gestire una parte di software e una parte di un nuovo diritto che oggi sta emergendo di voto online". Il presidente dell'associazione Rousseau garantisce anche sulla sicurezza del voto su blockchain: "E' piu' sicuro e dal punto di vista del dato e' blindato proprio per la tecnologia della blockchain che non permette nessuna modifica neanche successiva dei dati che vengono inseriti in blockchain, ma soprattutto permette la certificazione distribuita, che e' un nuovo modo di gestire il dato che fino a oggi non era possibile fare".

Tav, Fico getta benzina sul fuoco: "No è battaglia identitaria del M5S"



Il no alla Tav e' una "battaglia identitaria del Movimento" cinquestelle. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli. "Nel 2005 la prima riunione non del movimento perche' non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perche' quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - racconta Fico - eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, fini' la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav".



Fico sottolinea che "non era un'idea ideologica o per dire no a qualcosa, era per dire di cambiare rotta rispetto a opere che non servono e non servivano, con documenti concreti e sostanziali".



Tav: Fico, 'no' non ideologico,tutte relazioni sono negative - "Il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5S alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il MoVimento 5 stelle parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l'ennesimo no documentato e non ideologico alla tav - ha ricordato il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli - quindi e' una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non e' un atto ideologico perche' abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un'opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio, diciamo cosi'". "E' chiaro che e' una battaglia identitaria del MoVimento 5 stelle e quindi comprendo bene la durezza" conclude.

Tav: Fico, elezioni? Legislatura saldamente in piedi - "Non parlo del voto, la questione del voto non sta mai a me dirla, la legislatura e' saldamente in piedi, c'e' la nostra Carta costituzionale, la nostra Repubblica e semmai avverra' qualcosa la parola passera' sempre al Presidente della Repubblica, non al presidente della Camera". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, a chi gli chiede se, in seguito alla questione Tav, ci sia il rischio di andare al voto. "In ogni caso si sta andando avanti, i provvedimenti sono agli atti,lunedi' si continua il lavoro assolutamente normale".