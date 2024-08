Terrorismo, Crippa (Lega): "La sinistra buonista ha sulla coscienza attentati, vittime e feriti"

"Il governo italiano sta lavorando a un nuovo intervento sulla sicurezza e sul contrasto all'immigrazione clandestina"

"'Leggi più severe, chi non può rimanere va espulso'", ha affermato il Cancelliere tedesco socialdemocratico Olaf Scholz dopo l'attentato a Solingen, rivendicato dall'Isis, che ha causato la morte di tre persone. Come sempre la sinistra si sveglia tardi e come si usa dire chiude la stalla quando i buoi sono scappati", afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. Che aggiunge: "Il governo italiano sta lavorando a un nuovo intervento sulla sicurezza e sul contrasto all'immigrazione clandestina e i risultati già si vedono con una forte riduzione del numero degli sbarchi di migranti illegali".



"La sinistra, Pd e M5S in testa, blatera quotidianamente di diritti da estendere ma non pensa mai alle vittime causate dal Far West di un'immigrazione clandestina incontrollata. Con quello che sta accadendo nel Medio Oriente, poi, serve massima attenzione per evitare una nuova ondata di migranti clandestini. La sinistra in tutta Europa dorme e con le sue politiche buoniste di finta accoglienza ha sulla coscienza attentati, vittime e feriti", osserva Crippa.

"Servono regole chiare, massima attenzione e legalità. La parola d'ordine è rispetto della legge: chi sbaglia paga. Stesso discorso sulle carceri, se c'è un sovraffollamento non si liberano i criminali, che in moltissimi casi tornano a delinquere, ma si costruiscono nuovi penitenziari come sta facendo il governo con un importante piano di edilizia penitenziaria. Il terrorismo islamico sta rialzando la testa in Europa, se pensiamo anche a quanto accaduto in Francia vicino a una sinagoga, e le ricette delle sinistre aumentano solo i rischi e i pericoli per i cittadini. L'immigrazione sana e regolare è un valore aggiunto, ma chi non può stare in Italia o in Europa va espulso. La Lega lo dice da decenni, la sinistra tedesca, amica del Pd, lo dice dopo i morti. Che vergogna, ma li conosciamo i buonisti. Sono gli stessi di Biden e Harris e infatti la speranza è che il 5 novembre gli statunitensi scelgano Trump per una vera svolta mondiale sul fronte delle regole, del rispetto della legge, del contrasto all'immigrazione illegale e della certezza della pena", conclude Crippa.