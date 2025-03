Il 42% degli italiani teme la Terza guerra mondiale. Crescente senso di insicurezza

Gli italiani sono preoccupati e temono il peggio, questa Europa non rassicura

Gli Stati Uniti di Trump hanno deciso di prendere le distanze dall'Europa, il presidente americano valuta di abbandonare l'Ucraina e affidare le azioni militari all'Ue, ma l'Europa è spaccata e il riarmo da 800 miliardi annunciato non avverrà certo in tempi brevi, si parla di almeno 10 anni. Tutto questo rende gli italiani preoccupati, e da un sondaggio di Euromedia Research pubblicato su La Stampa, emerge un dato allarmante. Il 42,2% degli italiani sente vivo il pericolo di giungere a una possibile Terza guerra mondiale. Il 47,5% della gente ritiene che siano minacciati i confini dell’intera Europa. La paura di una guerra mondiale è alimentata da diversi fattori che si intrecciano in un particolare contesto storico, con nuovi assetti geopolitici e importanti dinamiche mediatiche internazionali che ripropongono in loop le varie dichiarazioni, spesso provocatorie e allarmistiche, dei leader dei diversi Paesi di tutto il mondo. Tra i più giovani - prosegue La Stampa - questa paura coinvolge l’85,4% del target.

Il popolo italiano percepisce come minacciosi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, perché, pur non coinvolgendo direttamente l’Italia, si sviluppano in aree relativamente vicine. L’instabilità nel Mediterraneo, soprattutto con le tensioni tra Israele e Palestina e le crisi migratorie che coinvolgono fortemente il Nord Africa, rafforzano questa sensazione di insicurezza. L’opinione pubblica nazionale boccia in toto la diplomazia europea con il 60,8% dei giudizi negativi – e il 95,1% nel target tra i 18-24 anni -; solo gli elettori di Forza Italia si dimostrano i più indulgenti nei confronti della Ue promuovendola con il 59,2% dei consensi.

Questa situazione di sfiducia sembra trovare le sue ragioni anche nel parere diffuso che l’attuale istituzione europea non sia in grado di creare e gestire un grande esercito di interforze per una difesa comune e autonoma dalla Nato (55,7%). In più, il 58,4% degli italiani non si fida di Donald Trump. I giudizi pienamente positivi arrivano dagli elettori dei partiti di centro destra, mentre la stragrande maggioranza dei partiti delle opposizioni si schiera sulle valutazioni negative.