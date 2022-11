Terzo Polo, Renzi e Calenda verso le nozze: "Federazione prima di Natale"

Terzo Polo, Renzi annuncia il matrimonio politico con Calenda

"Il Terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda Regionali, sia in Lombardia che in Lazio. È accaduto sul posizionamento politico internazionale dell’Italia, con la piazza di Milano. Accadrà sui temi della legge di Bilancio. A tutti quelli che dicevano: con Azione litigherete prima di Natale, rispondo dicendo che faremo la federazione prima di Natale", scrive Matteo Renzi nella Enews.

"E per questo -annuncia- convocheremo la nostra assemblea nazionale di Italia viva domenica 4 dicembre 2022 a Milano. Perché proprio il 4 dicembre? Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo vergogna per le battaglie che abbiamo fatto, anzi. Il titolo dell’assemblea sarà 'Il tempo è galantuomo'. Nella mia introduzione proporrò che l’assemblea voti la nascita della federazione e un percorso politico che porti Renew Europe a essere nel 2024 un contenitore fondamentale per la sfida italiana in Europa e per il sogno europeista in Italia".

Renzi: "Arriva la nuova edizione de Il Mostro, sono pronto a confronti nelle università"

"Ho definitivamente chiuso il testo introduttivo alla nuova versione de 'Il Mostro'. Oltre alla ristampa delle 190 pagine che già conoscete, ce ne sono 70 nuove. Vi garantisco che quando saranno lette faranno molto discutere. Ho fatto solo un aggiornamento sia sulle questioni politiche (la crisi del governo Draghi, la campagna elettorale di Letta, la scommessa da qui al 2024 di Renew Europe, il governo Meloni) sia sulle questioni giudiziarie. Non solo l’assoluzione dei miei". Lo annuncia nella Enews Matteo Renzi.

"La frase che abbiamo scelto per la copertina -aggiunge- è la frase pronunciata da Carlo Nordio, non ancora ministro della Giustizia, a Castenedolo, in provincia di Brescia, tre mesi fa. 'Questo libro andrebbe letto alla Scuola superiore della magistratura'. Troppo onore. Io mi limiterò a dare la disponibilità per confrontarmi con studenti, professori, giornalisti in tutte le facoltà di giurisprudenza o scienze politiche di questo Paese che nel primo semestre del 2023 richiederanno la mia disponibilità al confronto".

Renzi: "Conte? E' un problema di chi ne ha fatto il leader dei progressisti"

"Conte è incredibile. Si presenta come pacifista ed è il premier che più ha aumentato la vendita di armi. Fa l’uomo di sinistra ed era il supporter di Trump. Parla di sbarchi ed è l’uomo che col decreto Salvini chiudeva i porti. Ma il problema non è lui. Il problema è chi lo ha incoronato leader progressista. Contenti loro, contenti tutti". Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi nella sua E-news.