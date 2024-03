Test psichici alle toghe, Gratteri: “Allora ai politici quelli sulla droga”

Gratteri: "Test? Anche per chi ha responsabilità di governo"

I test psicoattitudinali ai magistrati che superano il concorso non piacciono a Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. "Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica", ha detto a margine di una conferenza stampa su sei arresti dei carabinieri che hanno fatto luce su due efferati omicidi di camorra.

Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha varato la misura su proposta del ministero della Giustizia Carlo Nordio. L'entrata in vigore è prevista per il 2026. Il magistrato antimafia ha poi rilanciato con una provocazione: ai test psicoattitudinali, infatti, Gratteri affiancherebbe anche il narco-test e l'alcol-test, perchè, spiega, "chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile".