Tim-Kkr, Delrio (Pd): "Il governo sia un arbitro parziale"

Tim, Delrio (Pd): "L'utilizzo e il grande potere della rete non deve assolutamente essere condizionata da interessi esterni privati o di altre nazioni"





"La cosa più importante di tutte per la crescita e la democrazia, è che in Italia vi sia l’ambizione ad una rete unica sotto il controllo pubblico. E ciò che serve al Paese è la sicurezza della rete infrastrutturale e dei nostri dati". Con queste parole l'ex ministro ed ex capogruppo a Montecitorio del Partito Democratico Graziano Delrio, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta "amichevole" d'acquisto di Tim da parte di Kkr, il fondo infrastrutturale americano con il quale è già stata avviata una collaborazione in FiberCop.



Il governo Draghi dovrà utilizzare il Golden Power? "Il governo ha scelto di essere arbitro in questa fase ma deve essere un arbitro parziale cioè difendere i cittadini e loro diritto alle opportunità che offre la rete. L'utilizzo e il grande potere della rete non deve assolutamente essere condizionata da interessi esterni privati o di altre nazioni". Poi Delrio conclude sottolineando che "Abbiamo già una società pubblica Open Fiber, fatta nascere da noi nel 2015 con questi obiettivi, che sta cablando tutta l'Italia. Cassa Depositi e Prestiti, Cdp, ha una sua presenza in TIM importante e quindi lo stato ha strumenti normativi e di mercato adeguati per vigilare", conclude l'ex capogruppo del Pd alla Camera.