Todde, Briatore ad Affaritaliani.it: "Mai detto non vado più in Sardegna"

Flavio Briatore ad Affartaliani.it: "Meloni ko? Importante non perdere la guerra"





"Non ho mai fatto quelle dichiarazioni, smentisco categoricamente e non so come da chi siano uscite". Flavio Briatore, interpellato da Affaritaliani.it, smentisce di aver affermato che non andrà più in Sardegna dopo la vittoria di Alessandra Todde. "Sono appena tornato dal Kenya e sono a Dubai, non ho parlato con nessuno delle elezioni regionali in Sardegna. Quereleremo tutti i siti che hanno ripreso quelle mie parole che non ho mai pronunciato".

Sulla vittoria di Todde, Briatore afferma: "Non penso niente, la politica non mi interessa. Se è stata eletta dai cittadini le auguro buon lavoro. Non ho detto e non penso nulla, né contro né a favore". E la sconfitta di Giorgia Meloni? Il governo è a rischio? "Le sconfitte arrivano e le battaglie si possono anche perdere, l'importante è non perdere la guerra", conclude Briatore.

Todde: Briatore non verrà? Possiamo campare senza - "Flavio Briatore dice che non verra' piu' in Sardegna con la mia vittoria? Problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza". Lo dice la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interpellata sull'imprenditore proprietario del 'Billionaire' a Porto Cervo.