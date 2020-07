Trasporti, Fidanza (FdI-ECR):nuove regole da tempo attese da autotrasportatori

“Il Parlamento Europeo ha finalmente approvato l’accordo definitivo sul cosiddetto Pacchetto Mobilità. Tre nuovi regolamenti comunitari sul trasporto merci su gomma che fanno chiarezza su temi controversi come il cabotaggio, il distacco e i tempi di riposo dei conducenti, la lotta all’uso di società fittizie. Un voto molto atteso dagli autotrasportatori italiani che da anni subiscono la concorrenza sleale dei conducenti dell’est Europa.Bene quindi le nuove regole che, seppur non le migliori possibili, potranno finalmente mettere un freno alla continua distorsione del mercato interno, a scapito delle nostre imprese, dei diritti dei lavoratori e della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Finalmente un segnale importante di vicinanza ai nostri autotrasportatori, la cui importanza è stata ancora più evidente durante questi ultimi durissimi mesi. Un segnale a cui Fratelli d’Italia ha contribuito con convinzione”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.