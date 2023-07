Trilaterale Italia, Slovenia e Croazia: accordo contro il traffico di migranti

Italia-Slovenia-Croazia, impegno comune contro il traffico dei migranti

Impegno comune tra Italia, Slovenia e Croazia sul fronte dei migranti nel contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata transnazionale. E' questo uno dei passaggi chiave della dichiarazione di Ancona firmata stamane dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dai colleghi di Lubiana e Zagabria, nell'ambito della Trilaterale sulla cooperazione dell'Alto Adriatico. Nella dichiarazione congiunta, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, si ribadisce l'impegno a rafforzare il coordinamento in tema di sicurezza marittima, incluso nelle operazione di interventi di emergenza in mare.

Migranti, Tajani: "Questione da affrontare con visione europea"

Le delicatissima questione dell'immigrazione clandestina e la lotta al traffico degli esseri umani devono essere affrontate "con una visione che può essere solo europea perchè non ci sono soluzioni diverse da quella europea, anche per la protezione delle frontiere esterne", così Tajani in conferenza stampa alla Trilaterale dell'Alto Adriatico con i colleghi sloveni e croati Tanja Fajon e Gordan Grli Radman. "Abbiamo guardato con attenzione anche a ciò che accade in Africa perchè la questione migratoria si risolve se si agisce affrontandone le cause".