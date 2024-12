Trump e quei legami con l’estrema destra tedesca: chi è Phillipp-Anders Rau, l’ex pornostar ospite del tycoon durante le presidenziali

Trump e l’estrema destra tedesca: chi è Phillipp-Anders Rau, l’ex pornostar ospite a Mar-a-Lago

“Rimarrà un ricordo eterno essere stato il primo e finora unico membro di Afd a stringere la mano a Donald Trump nel giorno della sua vittoria”. Con queste parole Phillipp-Anders Rau ha immortalato su Instagram un giorno per lui in effetti speciale: il 5 novembre, mentre gli statunitensi erano chiamati a scegliere il proprio futuro presidente, lui era ospite di Trump a Mar-a-lago insieme a un piccolo gruppo di militanti dell’estrema destra tedesca. Ma chi è Rau? E che ci faceva lì? Candidato ma non eletto al Bundestag con l’Afd, Rau, 41 anni, è una figura controversa anche all’interno del suo stesso partito, in quanto i servizi di sicurezza statali lo hanno identificato come “certamente” estremista di destra, mentre Afd è ufficialmente solo “sospettato” di essere estremista.

Ad agosto, durante il congresso del partito, un altro militante lo ha accusato di aver lavorato in passato come attore pornografico. “Non ho mai girato video professionali”, la difesa di Rau, che ha poi fatto causa al giornale Magdeburger Volksstimme per aver rilanciato il presunto scandalo. Il tribunale di Francoforte, però, ha dato ragione ai giornalisti, specificando che Rau ha partecipato a delle riprese “per un video porno professionale sicuramente destinato alla diffusione”. Non è stata la prima volta che Rau ha avuto a che fare con la giustizia. Nel 2012 è stato condannato per aver rubato, assieme a una donna, beni per il valore di oltre 1.500 euro in un hotel di lusso, mentre nel 2017 è stato condannato per frode per aver falsificato i suoi voti liceali per essere ammesso all’università. In entrambi i casi la condanna è stata sospesa. Secondo il giornale tedesco t-online sarebbe stato Jan Wenzel Schmidt, parlamentare dell’Afd, a fare da tramite tra Rau e Trump. Vicino al gruppo estremista “Movimento Identitario”, Schmidt avrebbe partecipato a dicembre 2023 a un ricevimento del New York young republican club in cui lo stesso Trump aveva tenuto un discorso. Con Schmidt, in quell’occasione, ci sarebbe stato anche Fabrice Ambrosini, tra gli altri presenti a Mar-a-lago lo scorso novembre.

Rau, infatti, non era solo. Ambrosini è stato esponente della giovanile della Cdu, i cristiano-democratici, prima di essere costretto a defilarsi per l’accusa di aver fatto il saluto romano. Con loro, Leonard Jäger, che col nome di “Ketzer der Neuzeit” (Eretico della prima ora) pubblica su Youtube video complottisti e antiLgbt+, e Beat Ulrich Zirpel, un attivista di estrema destra. Il legame tra questi ambienti e la cerchia trumpiana sono poco conosciuti, ma non nuovi. Dopo il presunto incontro di dicembre ’23 – Schmidt ha negato di aver partecipato – ad aprile i membri del New York young republican club sono stati invitati a Magdeburgo dall’Afd. Rau, Schmidt e altri membri del partito si sono poi fatti fotografare mentre facevano campagna elettorale per Trump in Florida. Sebbene il partito tedesco sia accreditato come filorusso e sia critico verso l’influenza statunitense in Europa, ad avvicinarlo a Trump sono l’opposizione al proseguire della resistenza ucraina e le politiche identitarie e anti-migratorie.

“La pace in Germania e in Europa sarà decisa dalle prossime elezioni negli Stati Uniti”, aveva scritto su Instagram Rau. La leader di Afd, Alice Weidel, era invece stata una dei primi leader stranieri a congratularsi con Trump all’indomani della vittoria. La speranza, per l’Afd, è quella di sfruttare il vento che soffia negli Usa il prossimo 23 febbraio, quando si terranno le elezioni per il Bundestag. Secondo i sondaggi, a oggi il partito vicino agli ambienti neonazisti è intorno al 19%.