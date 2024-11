Effetto Trump sull'Ucraina, gli italiani: ora stop all'invio di armi a Zelensky. E Putin non è un nostro nemico

Il 62,8% degli italiani pensa che il nostro Paese, l'Europa e in generale l'Occidente debbano interrompere la fornitura di armi a Kiev



Stop all'invio di armi all'Ucraina. Ora basta. Soprattutto con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Così la pensa la maggioranza netta e ampia degli italiani, come risulta dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Il 62,8% degli italiani pensa che il nostro Paese, l'Europa e in generale l'Occidente debbano interrompere la fornitura di armi a Kiev. Solo il 37,2% del campione ritiene che si debba continuare ad aiutare militarmente l'Ucraina di Zelensky. Di più, solo il 30,1% degli italiani ritiene Vladimir Putin un "nemico". Non la pensa così il 32,7% degli intervistati mentre il 37,2% del campione è senza opinione.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, continua a salire Fratelli d'Italia. Balzo in avanti di mezzo punto della Lega, quasi certamente per l'effetto Trump, e calo di Forza Italia. In calo sia Pd, sia M5S, sia Alleanza Verdi Sinistra.



















