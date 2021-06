Ue, Fidanza (FdI): sinistra blocca Giornata europea per la libertà religiosa

“Oggi, nel corso della Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Parlamento Europeo, il co-presidente del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) Ryszard Legutko ha proposto di discutere l’istituzione di una Giornata europea per la libertà religiosa nel corso della prossima mini-plenaria in programma a Bruxelles per il prossimo 23-24 giugno. Una richiesta che nasceva direttamente dall’Intergruppo parlamentare per la libertà religiosa, che ho l’onore di co-presiedere e che riunisce eurodeputati di diversi schieramenti”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr e Co-Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla libertà religiosa, Carlo Fidanza. “Niente da fare, i gruppi liberali e di sinistra (Renew Europe, Socialisti e Democratici, Verdi e Sinistra) si sono opposti, impedendone la calendarizzazione. Si riempiono la bocca di diritti umani ma evidentemente se ne fregano delle minoranze religiose perseguitate in tutto il mondo. Vergogna! Ma non molliamo e ripresenteremo la richiesta quanto prima, sperando che il buon senso abbia per una volta la meglio sull’oscurantismo ideologico”.