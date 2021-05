Ue, Salvini: "Unire il centrodestra. Se restiamo divisi, decide la sinistra"

Matteo Salvini va avanti. Nonostante i no arrivati da Forza Italia e da Fratelli d'Italia, il segretario della Lega - interpellato da Affaritaliani.it - non fa alcuna marcia e indietro e rilancia il progetto di un gruppo unico di centrodestra al Parlamento europeo. "Io continuo a lavorare per unire, stare insieme significa dare più forza all'Italia e ai nostri valori e progetti comuni su lavoro, famiglia, salute, sicurezza e crescita equilibrata. Se rimaniamo divisi, in Italia e in Europa, continueranno a decidere sinistra, socialisti, comunisti e burocrati. In una federazione - sottolinea Salvini - nessuno perde la sua identità, ma tutti mettono in comune i valori condivisi. La gente ci chiede unità e concretezza, dopo il Covid bisogna ricostruire il Paese, come hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori unendosi e rimboccandosi le maniche dopo le guerre".