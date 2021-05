Ue, socialisti europei testano il M5s. Di Maio e Cingolani ad un evento Pd-Pse

Il Movimento 5 stelle prova a guardare al futuro nonostante tutti i problemi sotto gli occhi di tutti. L'obiettivo è cercare l'affiliazione con i socialisti europei a Bruxelles, mossa per riprendere un po' di peso politico, dopo i tanti scossoni avuti durante il breve percorso politico fatto in Europa. I primi frutti della strategia sono stati raccolti ieri, - si legge su Repubblica - con l’evento organizzato da Pd, Pse e gruppo S&D dal titolo “Our Europe our future”. Ospiti internazionali di spicco, tutti con una comprovata storia di sinistra, tranne due: Luigi Di Maio e Roberto Cingolani, entrambi ministri, quindi con innegabile ruolo istituzionale a giustificare l’invito, ma non a caso esponenti o comunque vicini al M5S. E su due macro-obiettivi europei il segretario del Pd Enrico Letta, così pure il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, Sassoli e lo stesso ex capo politico del Movimento, suonano lo stesso spartito: revisione del patto di stabilità e fine del diritto di veto dei singoli Stati.

La verità - prosegue Repubblica - è che però serviranno mesi per arrivare al dunque. Intanto occorre una leadership formale nel M5S, poi di certo aiuteranno i buoni rapporti di Giuseppe Conte con i presidenti socialisti di Portogallo e Spagna, António Costa e Pedro Sánchez. Per dire il livello di assonanza, giusto quest’oggi i 5 Stelle sempre a Bruxelles discutono con Cgil, Cisl, Uil e parti sociali di salario minimo europeo, che non per caso era il cavallo di battaglia di Frans Timmermans da candidato per i socialisti per la presidenza della Commissione alle ultime elezioni.