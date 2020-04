Ue, Tajani: "Se non il coraggio di scegliere non ha senso di esistere"

"Se l'Unione europea non ha il coraggio di fare delle scelte rischia di venir meno la sua stessa ragione di esistere". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, commentando lo stallo all'Eurogruppo, con Germania, Olanda e Austria che insistono nel loro no categorico agli eurobond/coronabond.

"E' ora di finirla con gli egoismi degli Stati. Si continua a perdere tempo quando ci sono migliaia di morti e milioni di persone senza lavoro o in cassa integrazione. Servono fretta e coraggio di decidere", afferma Tajani. Che aggiunge: "Come Partito Popolare Europeo abbiamo proposto un progetto da 1.000 miliardi di euro e 50 solo per le strutture sanitarie. Ci ascoltino e decidano. In Europa si perde tempo, esattamente come in Italia dove per dare i soldi alle imprese ci vogliono cento giorni quando negli Stati Uniti servono solo sette minuti. Mentre a Roma si discute, Sagunto brucia", conclude il numero due di Forza Italia.