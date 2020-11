Usa 2020: Giorgetti, interessati a dialogare con Biden

"Siamo assolutamente interessati a dialogare con l'Amministrazione Biden. E' importante farlo se vogliamo davvero andare al governo in Italia". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Giancarlo Giorgetti, responsabile Esteri della Lega., che non vede come scontata conseguenza di questa vittoria, la fine dei sovranisti: "Il consenso del trumpismo in America si e' confermato. Senza il Covid avrebbe stravinto. Il problema e' capire nell'Occidente atlantico quali saranno i postumi economici e sociali di questa grande crisi. Non e' detto che i tanto vituperati sovranisti scompariranno".

"Biden trova diviso il Paese - spiega -. E non l'ha certo diviso Trump, che perde d'un soffio in qualche Stato come l'altra volta aveva vinto d'un soffio. Non a caso Biden dice di voler ricostruire un senso di ritrovata unita' nazionale smarrito negli ultimi anni". Ora Trump che denuncia brogli "coi suoi modi rudi e con tutti i media contro, fa quel che hanno fatto i democratici Clinton e Gore quando hanno perso di misura". Tuttavia al di la' della simpatia, "non e' che il presidente repubblicano abbia manifestato mai alcun interesse particolare a intervenire nel dibattito italiano in questi anni - sottolinea Giorgetti -. Fatta eccezione per due tweet di amicizia per "Giuseppi" Conte, con cui di fatto ha sostenuto la nascita del governo Pd-M5S".

Per la Lega, con Biden "non cambia nulla. Restiamo fermi nella collocazione atlantica, che diventa ultra-atlantica su determinati temi, ad esempio sul 5G - aggiunge -. Sappiamo che da parte della nuova Amministrazione ci sara' maggiore curiosita' nel capire chi potra' governare in Italia nei prossimi anni. Sara' un bene, non abbiamo nulla da temere, anzi".