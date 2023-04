Uss, il braccialetto elettronico suonò decine di volte. Nordio sanziona i pm

Artem Uss, tutti i segnali ignorati dall'Italia sulla fuga in Russia

Il caso della fuga del faccendiere russo Artem Uss si allarga ogni giorno di più. L'ultima scoperta fatta sul figlio del governatore della Siberia ha del clamoroso. Il suo braccialetto elettronico (privo di Gps e allo stato non trovato) disposto in aggiunta ai domiciliari, - si legge sul Fatto Quotidiano - per quel che risulta agli inquirenti, prima dell’evasione del 22 marzo, ha inviato segnali per decine di volte. Uss, su disposizione della Corte d’appello, Uss lascerà il carcere il 2 dicembre dopo essere stato arrestato il 17 ottobre. Ora, secondo quanto spiegato dalla Procura, gli allarmi derivano da un malfunzionamento del tracciamento gestito in appalto da Fastweb. I carabinieri avrebbero avuto questa spiegazione, non si comprende se informale o ufficiale, dai tecnici della società telefonica. Ma l’ultimo alert quello partito alle 13,52 del 22 marzo poteva essere l’ennesimo malfunzionamento? Pochi minuti dopo Uss era già fuggiasco.

In realtà - prosegue il Fatto - in una nota nella serata di ieri Fastweb ha fatto sapere che “non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico né di altri dispositivi in uso. Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario, la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell’ordine l’allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione. Il ministro della Giustizia del governo Meloni, l’ex pm Carlo Nordio, ha avviato un’azione disciplinare contro i giudici della Corte d’Appello milanese Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino, incolpandoli di "grave e inescusabile negligenza" per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss.