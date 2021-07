Vaccino, Meloni: "Lo farò senza foto". Su Draghi e il ritorno di Arcuri...

Vaccino, Giorgia Meloni: "Lo farò senza foto"

"Giusto. Anche io mi vaccinero'. Se mi faro' la foto? Non credo, e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale". Lo ha detto Giorgia Meloni a Morning News su Canale 5. "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare", ha aggiunto la leader FdI.

COVID: MELONI, ARCURI? SE QUESTO GOVERNO MIGLIORI ABBIAMO PROBLEMA, STUPISCE DRAGHI

Sul ritorno di Domenico Arcuri "sembra di essere su Scherzi a parte. Se questo è il governo dei migliori abbiamo un problema. Arcuri mi pare sia stato rimosso, una delle prime cose fatte da Draghi, ora farlo uscire dalla porta per farlo poi rientrare dalla finestra è una beffa. Sono molto, molto sorpresa da questa scelta di Mario Draghi". Così Giorgia MELONI, ospite dei Morning News su Canale Cinque.

COVID: MELONI, 'DUBBI SU VACCINI ADOLESCENTI, UE IN ORDINE SPARSO PERCHE' NO CERTEZZE'

"Mi si dice per i mezzi pubblici e riaperture delle scuole cosa si sta facendo? La campagna vaccinale procede bene, siamo una delle due nazioni in Europa che per accedere alla vita sociale richiede il green pass e mi si parla ancora di Dad? Vogliamo impedire ancora una volta ai ragazzi di andare a scuola, garantirgli una vita sociale?". Così Giorgia MELONI, intervenendo a Morning news su Canale 5. Sui vaccini agli "adolescenti io ho dei dubbi - ammette - in Francia li sconsigliano sotto i 15 anni, in Germania sotto i 17, l'Ue va in ordine sparso perché non si hanno certezze su questo. Sui giovanissimi sarei prudente, piuttosto lavorerei per mettere in sicurezza scuole e trasporti", rimarca ancora MELONI

COVID: MELONI, 'DRAGHI? PAROLE SU VACCINI IMPRUDENTI"

Le parole di Mario Draghi sui vaccini, pronunciate in conferenza stampa, "sono state imprudenti. Quando si dice che l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire il presidente del Consiglio dovrebbe ricordare che c'è chi, si pensi ai malati oncologici o alle donne in gravidanza alle quali in alcuni casi il vaccino è sconsigliato, non può vaccinarsi: stiamo dunque dicendo loro che sono condannate a morte? Un presidente del Consiglio deve interrogarsi su come possano essere recepite le sue parole". Così Giorgia MELONI, intervenendo a Morning News su Canale 5. Non solo. MELONI riserva al premier un altro affondo. "Penso che quando il presidente del Consiglio parla deve dare informazione precise - aggiunge - quando dice che con il green pass le persone sono tra loro con la certezza di non essere contagiose dice una cosa sbagliata".