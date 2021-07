Vaccino obbligatorio, in Germania la sola ipotesi scatena il dibattito

Mentre in Germania risalgono i contagi da variante Delta la campagna di vaccinazione è rallentata nelle ultime settimane. Questo ha acceso il dibattito politico sul come spingere le persone a vaccinarsi.

La scorsa settimana sono state consegnate meno di 700000 dosi nel paese, il livello più basso da febbraio quando si era in piena carenza di dosi. Adesso nei frigoriferi aspettano ben 15 milioni di dosi inutilizzate nei frigoriferi.

Solo il 49% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.Per l’immunità di gregge occorre che l'85% delle persone tra i 12 e i 59 anni e il 90% di chi ha più di 60 anni deve aver fatto le due dosi. Più del 60% della popolazione tedesca ha ricevuto almeno una dose.

Molti medici sono preoccupati. In particolare il ministro della salute, Braun, lui stesso medico di professione, teme che il numero di nuovi casi di Coronavirus in Germania possa salire fino a 100.000 al giorno in circa due mesi.

Così come in tutta Europa e in gran parte del mondo i casi, in Germania, sono aumentati per la diffusione della variante Delta. “Se la questa variante continuasse a diffondersi al ritmo odierno-ha sostenuto il ministro- e non la contrastassimo con tante vaccinazioni e un “modus vivendi” più attento, potremmo avere un'incidenza di 850 (per 100.000 persone) in sole nove settimane. Ciò equivale a circa 100.000 nuove infezioni al giorno”.Un disastro per la salute e l’economia.

La questione ha provocato una pericolosa divisione all'interno dello stesso partito della Merkel, l'Unione Cristiano Democratica (CDU).

Il candidato della CDU per sostituire la Merkel come governatore della Germania, Armin Laschet, ha espresso la sua opposizione a qualsiasi requisito formale o informale del vaccino in questo momento. "Non credo nella vaccinazione obbligatoria e non mi sembra che dovremmo incoraggiare indirettamente le persone a farsi vaccinare. In un Paese libero ci sono diritti alla libertà, non solo per gruppi specifici. Se i tassi di vaccinazione della Germania rimangono troppo bassi alla fine dell'anno, potrebbero essere prese in considerazione altre opzioni, ma non ora “. Laschet ha criticato pure il divieto, per in non vaccinati, di andare al cinema e al ristorante. In fondo quello che , dalle nostre parti, sostiene un politico come Matteo Salvini : “Coloro che sono "testati, guariti o vaccinati dovrebbero essere esentati dalle restrizioni”.

I media tedeschi hanno dipinto queste dichiarazioni come uno schiaffo a Angela Merkel.

Di recente il Cancelliere aveva escluso "per il momento" l'obbligo del vaccino, non tralasciando però ipotesi differenti nel futuro.

La Merkel ha chiesto ai tedeschi di vaccinarsi "Più siamo vaccinati, più saremo di nuovo liberi, solo insieme possiamo superare la pandemia. Pertanto, le persone dovrebbero essere promoter verso gli altri sul lavoro o in famiglia. Ogni vaccino è un piccolo passo verso una maggiore protezione per tutti”.

Alcuni scienziati si sono espressi a favore delle possibili restrizioni. L’unica opzione rimasta per combattere le nuove varianti sarà quella di limitare l'accesso agli spazi dove si radunano molte persone solo ai vaccinati o guariti dal virus. Anche il ministro dell'Interno federale Horst Seehofer (CSU) si è espresso a favore di una maggiore libertà per i vaccinati. "Questa non è discriminazione contro i non vaccinati ma la persona non vaccinata deve anche rendersi conto che dobbiamo proteggere la società nel suo insieme e quindi possiamo consentire solo ai vaccinati di partecipare ai principali eventi della comunità".

Il vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki ha descritto l'iniziativa del ministro Braun come il voler introdurre la vaccinazione obbligatoria dalla finestra e non dalla porta principale. Secondo il vicepresidente non esistono diritti fondamentali di primo e secondo ordine, ma diritti scritti e non scritti nella Costituzione.

Ma la battaglia delle libertà, anche nei lander tedeschi, è appena cominciata.