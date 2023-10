Vannacci: "Non mi esprimo sulle azioni/decisioni del governo"

Che cosa pensa del giudice Iolanda Apostolico che nel 2018 partecipò a una manifestazione durante la quale alcune persone insultavano gli agenti di polizia? Che cosa pensa del fatto che alcuni giudici non applicano il decreto del governo sul rimpatrio dei migranti? La risposta del generale Roberto Vannacci, autore del libro 'Il mondo al contrario' ad Affaritaliani.it:

"Sono un uomo libero e continuo ad esserlo ma, quale rappresentante delle istituzioni non mi esprimo sulle azioni/decisioni del governo e non esprimo opinioni sui provvedimenti di altri organismi/reppresentanti istituzionali. Una tale ingerenza metterebbe sicuramente in dubbio la terzietà delle Forze Armate. Altro è la pubblicazione del mio libro che, invece, non essendo offensivo per alcuno, non ledendo la dignità di alcuno nè tantomeno la Costituzione e le Leggi della Repubblica e non contenendo alcun apprezzamento o commento sulle azioni del governo o di altre istituzioni repubblicane, rientra pienamente nelle libere manifestazioni di pensiero garantite ad un cittadino italiano anche se veste un'uniforme o se ricopre un ruolo di vertice nell'ambito delle istituzioni stesse".