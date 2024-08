Vannacci si fa il suo partito. Via al tesseramento sul web: regole e statuto

Roberto Vannacci crea il suo movimento politico: tutti i dettagli

Roberto Vannacci, il generale eletto europarlamentare con la Lega, crea un suo movimento, aperto ufficialmente il tesseramento sul web. Lo stesso Vannacci annuncia l'iniziativa politica: "Entra anche tu a far parte del Comitato e aiutaci a sostenere le cause e le idee che propugniamo". In un anno Il mondo al contrario, cioè il libro ultraconservatore criticato per tracce di misoginia, razzismo e omofobia, che gli ha dato popolarità, - riporta Il Corriere della Sera - diventa un comitato aperto alle iscrizioni. Una prescrizione agli aderenti: "La libertà di espressione deve essere esercitata nel massimo rispetto verso il prossimo, con linguaggio appropriato e mai offensivo o lesivo della dignità altrui".

Agli aderenti adulti - prosegue Il Corriere - la tessera costerà 30 euro all’anno, ai giovani sotto i 18 anni nulla. I principi richiamati dallo statuto sono quelli di libera associazione e libera manifestazione del pensiero tutelati dalla Costituzione. Ma la chiamata ad aderire a questo nuovo movimento politico fondato dal generale Vannacci è rivolta prima di tutto ai suoi lettori: per iscriversi è necessario "essere a conoscenza dei contenuti del libro del Dottor Roberto Vannacci, poiché il Comitato si promette di promuoverne i principi e i valori in tutti gli ambiti della società".

Il fatto che il comitato "Il mondo al Contrario" abbia cominciato a tesserare i suoi sostenitori (da tempo, dicono loro) crea tra i leghisti una spiacevole sensazione di smottamento. Anche se per il vicesegretario Andrea Crippa "era tutto concordato". Il generale eurodeputato dispone di un voto leghista su quattro e nel caso decidesse di andare definitivamente per conto suo rischierebbe di togliere consensi al Carroccio.