Verdini jr e il regalo al leghista Freni: "Quei biglietti valgono 15mila €"

Verdini jr e quel grosso favore al leghista Freni. La prima della Scala e le intercettazioni

Dalle intercettazioni telefoniche agli atti dell'inchiesta sugli appalti Anas che vede coinvolta anche la famiglia Verdini, emerge anche un "maxi-regalo", i biglietti per la prima della Scala, un omaggio fatto da Tommaso Verdini al sottosegretario della Lega Federico Freni. Ma quanto vale questo favore? Secondo Verdini jr, intercettato il 3 dicembre 2021, mentre parla con un suo amico: "Costano 15mila euro!". Era - riporta Il Fatto Quotidiano - la prima della Scala dopo il Covid: Il Macbeth diretto da Riccardo Chailly davanti al presidente Mattarella, accolto da 4 minuti di applausi. Milano Today scriveva il 2 dicembre, “mentre scriviamo, sono disponibili sul sito 8 posti in platea, a 3mila euro ciascuno, altri due posti in zona 1 dei palchi, allo stesso prezzo. E poi 12 posti in zona 2 dei palchi, a 2.100 euro ciascuno, e un posto in zona 3 dei palchi, a 1.800 euro".

Il 3 dicembre 2021 - annota la GdF e lo riporta il Fatto - "Verdini Tommaso chiama Zelli Gianluca per chiedergli di acquistare dei biglietti per la Prima della Scala per Freni Federico (...) Verdini precisa che la segreteria di Federico non era riuscita a trovare i biglietti. Zelli, subito disponibile, afferma di provvedere all’acquisto". Zelli (non indagato come Freni, Ad di un grande gruppo di somministrazione del lavoro, Ndr) spiega che la sua società dispone di un palco pagato 22mila euro all'anno. La Scala offre agli abbonati la Prima con prelazione e sconto. Il prezzo però è molto più basso dei 15mila euro vagheggiati ridendo da Verdini jr. La cena non è stata pagata da lui ma da Freni o Verdini jr. La sua società, tiene a precisare Zelli, non lavora per scelta con il settore pubblico e Freni non lo ha mai visto né prima né dopo. Freni al Fatto precisa che erano rimasti due posti liberi nel palco e "sono stato invitato ad aggregarmi ad altri ospiti e ovviamente ho pagato con la mia carta di credito sia la mia camera d’albergo sia la cena a cui hanno partecipato diverse persone".