Via D'Amelio, bufera su Meloni: così Pd-5S strumentalizzano la memoria

Strage via D'Amelio, bufera su Meloni per il "no" alla fiaccolata: a volte però in politica serve prendere decisioni coraggiose

La premier, Giorgia Meloni, dovrebbe andare, oggi, alla fiaccolata antimafia, a Palermo. Sarebbe un errore politico consegnare la strumentalizzazione della memoria di Borsellino al barbuto, ex magistrato, Scarpinato, senatore M5S. E pure agli ex colleghi, che non amavano, eufemismo, il dottor Paolo, nè a Schlein e al baffuto giustizialista Sandrone Ruotolo.

I siciliani, in primis quelli schierati contro i boss e i politici screditati, apprezzerebbero molto la presenza della giovane Presidente, che ha cominciato a far politica, sostenendo l’attività antimafia di Borsellino e Falcone. In politica, talvolta, occorre prendere delle decisioni. Coraggiose, anche se rischiose.