Via Rasella, La Russa a Meloni: "Ma co chi stai a parlà?"- Ironia social

Via Rasella, la "gaffe" di La Russa e la risposta di Meloni nel nuovo meme di Yogananda Paramahansa

Dopo la bufera scoppiata sul presidente del Senato Ignazio La Russa , che in un’intervista a “Terraverso”, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a “morti italiani” ha dichiarato: “Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”, e le scuse arrivate domenica 2 aprile con queste parole: " Spiace sinceramente sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere ", sulla rete è già pioggia di meme. Nella nuova vignetta del saggio Yogananda Paramahansa per Affaritaliani i protagonisti sono il presidente del Senato e la premier. La Russa la incalza: "Ma co chi stai a parlà?", e Meloni, alle prese con una telefonata con Mattarella, replica: "Come dici Sergio? Ha fatto 'na cazzata? Mo' jo dico subito".