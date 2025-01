Almasri, Meloni indagata. Scintille a Otto e Mezzo tra Bocchino e Travaglio. VIDEO

Meloni indagata, Travaglio inchioda Bocchino a La7: "Nel 2012 hai votato la norma che ora la accusa"

Lo scontro tra Marco Travaglio e Italo Bocchino a Otto e Mezzo su La7 ha acceso il dibattito sull'indagine che coinvolge Giorgia Meloni per favoreggiamento e peculato. Bocchino ha dichiarato che le accuse sono infondate, ma Travaglio gli ha ricordato che nel 2012, da parlamentare del Pdl, votò la norma che oggi incastra il Presidente del Consiglio.

Meloni indagata: le accuse e il ruolo del Tribunale dei Ministri

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Roma, riguarda la presunta mancata esecuzione di un ordine della Corte Penale Internazionale per l’arresto di Almasri. Bocchino ha minimizzato la questione, sostenendo che la Procura avrebbe potuto archiviare il caso senza inviarlo al Tribunale dei Ministri. Ma Travaglio ha smontato questa tesi: "Per chiedere un’archiviazione, la Procura deve avere elementi per stabilire che non siano stati commessi reati. Ma non può svolgere indagini e deve trasmettere immediatamente la denuncia al Tribunale dei Ministri. Quindi, di quali elementi parliamo?"