"Il fascismo ha fatto anche cose buone": dichiarazione choc di Kaswalder in consiglio comunale a Trento

Polemica infuocata nel Consiglio provinciale di Trento dopo le dichiarazioni del consigliere Walter Kaswalder, che durante un intervento sulle politiche abitative ha affermato:

«Ina Casa ricordo che è stata istituita nel tempo del fascismo e speriamo che non torni più, ma se c’è l’Inps, se c’è l’Onmi, se c’erano le case per i lavoratori lo dobbiamo al tempo del fascio. Per cui qualcosa di buono è stato fatto».

Le sue parole hanno provocato reazioni immediate e accuse di revisionismo storico. In aula si sono levate proteste, mentre il consigliere del Pd Paolo Zanella ha risposto con ironia: «Vicino a casa sua abita Francesco Filippi, storico noto in tutta Italia. Uno dei suoi primi best seller si chiama ‘Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che ancora circolano sul fascismo’. Glielo regaleremo».

Dura la condanna anche dal segretario generale della Uil del Trentino, Walter Largher, che ha definito le parole di Kaswalder «vergognose», accusandolo di mancanza di rispetto verso le vittime del Fascismo. L’episodio ha riacceso il dibattito sul pericolo del revisionismo storico nelle istituzioni.