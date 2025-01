Fitto ricorda David Sassoli: "Grande uomo delle istituzioni e anche un amico"

Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, ha dedicato un ricordo sentito a un uomo delle istituzioni con cui ha collaborato durante la pandemia. "Nonostante le idee diverse, non è mai mancato il lavoro comune. È stato fondamentale per rendere le istituzioni europee agibili in una fase così complessa," ha dichiarato Fitto. Un'occasione importante, secondo Fitto, per celebrare non solo un uomo delle istituzioni ma anche un amico, sottolineando l'importanza di ricordare l'impegno e il dialogo anche in momenti difficili.