Visibilia, Santanchè: "Udienza del 20 marzo? Non sono preoccupata". In Aula la mozione di sfiducia

"No, non sono assolutamente preoccupata, assolutamente". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della sua visita alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene alla Fiera di Milano a Rho, rispondendo a chi le ha chiesto se è preoccupata per l'udienza di fine marzo. "Come vede sto lavorando tranquillamente - ha risposto al cronista che le ha fatto la domanda -. Io rispondo a tutto, sono qua, lavoro e porto avanti le attività del ministro".

Nessun intervento invece del centrodestra sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stelle per la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La decisione, spiegano fonti della maggioranza, arriva alla vigilia del dibattito generale in Aula alla Camera in programma per domani alle 14. I tempi della discussione sono contingentati per cui, con le forze di maggioranza che rinunciano ad intervenire, sono sostanzialmente dimezzati. Il dibattito dovrebbe durare all'incirca un'ora e mezza.