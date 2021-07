Vittorio Sgarbi candida Morgan a Sindaco di Sulmona per Rinascimento

Vittorio Sgarbi candida Morgan a Sindaco di Sulmona, in Abruzzo: "Potrebbe essere il primo di Rinascimento"

Potrebbe essere Marco Castoldi, in arte Morgan, il primo sindaco nella storia del movimento politico Rinascimento.

Vittorio Sgarbi, che di Rinascimento è il fondatore, annuncia che il celebre cantautore sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative nella cittadina abruzzese.

"Abbiamo commissionato un sondaggio – spiega Sgarbi – che dà Morgan al 30% con una lista di Rinascimento".

Tra Sgarbi e Morgan c'è un'amicizia ormai consolidata. Nel 2019, dopo lo sfratto dell'ex giudice di "X Factor" dalla sua casa di Monza, il critico d'arte si offrì di ospitarlo gratuitamente a Palazzo Savorelli, secolare edificio di Sutri, borgo della Tuscia del quale è Sindaco.

Adesso sarà Morgan a diventare Sindaco?

Già nel 2020 Sgarbi aveva proposto il suo nome, sempre per Rinascimento, quale possibile candidato alle elezioni di Milano, ma era stato lo stesso Morgan a smentire l'ipotesi, definendola una mera "provocazione".

Vedremo presto se alle elezioni di Sulmona i propositi politici della coppia Sgarbi-Morgan diventeranno realtà.

In quanto a Sgarbi, alle prossime elezioni correrà a Roma come Sindaco, tentando di inserirsi nella già affollata sfida che vede Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda ed Enrico Michetti contendersi l'ambito ruolo di primo cittadino della Capitale.



