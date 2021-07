Roma, Sgarbi: "Si voti a ottobre. Il terrore del Covid non può vincere"

Vittorio Sgarbi è in campagna elettorale per le amministrative con Rinascimento Italia e viaggia molto. Ieri sera a Roma per la campagna per Michetti sindaco, nel cuore del quartiere EUR tra selfie con belle donne, arrivate per lui anche da Milano, aspiranti soubrette così come donne impegnate in politica con il nuovo gruppo di Rinascimento. Presenti alcuni candidati romani al Comune, come l'ex forzista Adriano Ciamei e l'aspirante candidato a presidente del X municipio Antonello Delle Monache. Ecco cosa ha detto ad Affaritaliani.



Sgarbi, lei va su e giù per l'Italia: Milano, Bologna, Roma, ma quando si voterà, perchè è così difficile decidere una data?

Il responsabile di tutto è sempre lo stesso: il terrore del Covid, che ha impedito di votare quando ci fu la crisi del governo Conte. Allora Sergio Mattarella non volle sciogliere le camere, come richiesto dalla Meloni, ma propose Draghi oppure Draghi. Nacque così il governo di tutti (eccetto Fratelli d' Italia), ovvero il governo elettorale per ottenere quasi mille voti per Draghi, dopo, per essere eletto alla Presidenza della Repubblica. Oggi, per lo stesso motivo, il terrorre del contagio, che si pensa possa riattivarsi in autunno, favorito dagli assembramenti elettorali, le amministrative si vogliono, al contrario, anticipare. A maggio, per lo stesso motivo, le avevano invece rinviate. Tutto questo è insopportabile: la nostra vita non può dipendere da varianti che non sono mortali, ed abbiamo anche fatto i vaccini! Insomma, anticipare a settembre il voto, come suggeriscono alcuni, Pd e FI, significherebbe ancora una volta limitare la politica, nel nome del terrorismo sanitario. Non si fa una campagna elettorale in dieci giorni. Domani chiamerò il ministro dell'Interno e capirò meglio, ma a me non piace tutto questo, perchè condizionare l'attività politica così non lo trovo giusto.

Vittorio Sgarbi era partito da solo ed ora per Roma siete in tre, è un nuovo metodo di lavoro?

Il centro destra non ha fatto le primarie, è vero, ma se si lascia qualcuno a casa con l'aut aut, non hai lo stesso risultato dell'inclusione. Per questo era nato il nostro tridente: Matone sindaco, Michetti, prosindaco ed io assessore, era una proposta piaciuta subito a Salvini. Però, poi, è stato suggerito un ribaltamento, perchè Enrico Michetti sindaco piaceva di più alla Meloni, mentre la Matone andava bene con un solo ruolo. Io, poi, rinunciando alla candidatura a sindaco sono stato più libero. Ho potuto fare le liste e potrò occuparmi della cultura,come assessore, senza dover fare mille altre cose. Così teniamo insieme personalità diverse e non disperdiamo nulla. Ci vorrebbero dieci sindaci per Roma, ma almeno con il tridente si evitano i conflitti inutili e si portano energie ad una città particolarmente difficile.