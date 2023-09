Von der Leyen a Lampedusa con Meloni: "Da Ue gesto di responsabilità"

Meloni: "La visita di von der Leyen a Lampedusa non è solo solidarietà verso l'Italia"

"Come avete visto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l'invito a venire qui per rendersi conto della situazione a Lampedusa. Non lo considero tanto un gesto di solidarietà verso l'Italia ma un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa perché i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

